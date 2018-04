Full pott for Ørsta

Sport

Medan Ørsta opna sesongen i 4. divisjon med 3-1-siger heime mot Hareid, vart det 5-1-tap for Sykkylven borte mot Volda. Torsdag møttest laga i 2. serierunde. Det var heimelaget som tok føringa i kampen. Då det var spelt åtte minutt gav tidlegare Åmdal-spelar Ole Martin Korsnes vertane leiinga. Heimelaget var i føringa til stod att tre minutt av omgangen. Marius Ulla heada inn utlikninga og laga gjekk til pause på stillinga 1-1.

Etter kvilen fekk Marcus Aure sitt andre gule kort for vertane og marsjordre. Litt seinare fekk målvakt Kay Remi Bergstrøm Smørdal direkte raudt kort, og Ørsta avslutta kampen elleve mot ni spelarar. Då det var spelt 72 minutt skåra Knut Erik Myklebust for Ørsta. Spissen sitt fjerde mål på to kampar. Ørsta kontrollerte resten av kampen og vann 2-1. Dermed står laget med full pott etter to serierunder.