To Ørsta-jenter skal på kretslagsturnering

Sport

Måndag 19. februar arrangerer Sunnmøre Fotballkrets kretslagsturnering for J14 og J15. Dette skjer saman med Sogn og Fjordane Fotballkrets og Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. No er det klart at Helena Nygård (J14) og Tora Osa (J15) frå Ørsta IL fotball er tekne ut til turneringa.

– Våre kretslag for J14 og J15 har allereie spelt kampar i år med gode prestasjonar i Stryn siste helga i januar og dette blir årets andre kamptiltak for spelarane, skriv trenar Geir Hansen på fotballkretsen sine heimesider.

Turneringa no i februar vert spelt i Sparebanken Møre Arena i Ålesund. I etterkant av turneringa skal det gjerast eit uttak for J14 og J15 til eit fylkeslag. Dette laget skal på tur til Trondheim og spele mot Trøndelag 24.- og 25. februar.