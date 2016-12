Lågare sjukefråvær i Volda

Dette er ein nedgang samanlikna med sjukefråværet for både 2. kvartal inneverande år (8,85) og 3. kvartal 2015 (8,75).

Statistikken viser at mesteparten av fråværet framleis ligg mellom 17 dagar og opp til tre månader. Det er sett måltal for nærvær i 2016 på 92 prosent.

– Det er svært positivt at fråværet i 3. kvartal viser ein nedgang frå same periode i fjor. Rådmannen har tru på at framleis målretta arbeid med oppfølging av sjukmelde vil gje synlege resultat i tida som kjem, skriv rådmann Rune Sjurgard i rapporten.

Størst fråvær er det i sektor Samfunn og rådgjeving med 28,47 prosent i 3. kvartal. Lågast fråvær er det i rådmannsstaben, med 0 prosent fråvær i 3. kvartal.