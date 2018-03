Skal utbetre Rotsethorntunnelen

Nyheiter

Rotsethorntunnelen skal utbetrast for å heve sikkerheita i tunnelen. Arbeidet startar opp i august i år og skal vere ferdig i løpet av juni 2019. Det opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

I samband med utbetringa vert tunnelen stengt med kolonnekjøring frå kl. 19-07.

- Entreprenøren skal arbeide seks dagar i veka, frå laurdag kl. 07.00 til søndag kl. 21.00 blir det fri ferdsel i tunnelen, heiter det frå vegvesenet.

Frå Volda Frå Homberset Kl. 19.20 Kl. 19.40 Kl. 20.20 Kl. 20.40 Kl. 21.20 Kl. 21.40 Kl. 22.20 Kl. 22.40 Kl. 23.00-04.30: heilt stengt Kl. 04.30 Kl. 04.50 Kl. 05.45 Kl. 06.05 Kl. 06.30 Kl. 06.45

Frå 1. desember blir det kolonnar på natt frå 23.00 til 04.30.

Dette skal gjerast

Det meste av det elektriske anlegget tunnelen skal skiftast ut. Det skal spengast to nisjar for tekniske bygg inne i tunnelen og det skal byggast tekniske bygg inne i tunnelen. Vassikring skal monterast i delar av tunnelen, i tillegg til at det skal etablerast videoovervaking med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen. Ved tunnelopningane skal det monterast nytt rekkverk og det skal støypast betongrekkverk der det manglar. Trafoar i tekniske bygg skal monterast inne i og utanfor tunnelen.