Brunvoll Volda inn i ny marknad

Brunvoll har inngått kontrakt med Ulstein Design & Solutions AS for levering av framdrifts- og manøvreringssystem til eit ekspedisjonscruise-fartøy, heiter det i ei pressemelding frå konsernet.

Leveransen frå Brunvoll inngår i design- og utstyrspakken som ligg i kontrakten mellom Ulstein Design & Solutions og China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) Co., Ltd (CHMI), for eitt ekspedisjonscruise fartøy.

Skipet som er av Ulstein CX103 design, er for reiarlaget SunStone Ships Inc., USA. Utstyret frå Brunvoll skal leverast i løpet av fyrste og andre kvartal i 2018.

Utstyrspakken frå Brunvoll er samansett av gir- og propellanlegg, ror med styremaskin, tunnelthrustar og kontrollsystem til både framdrift, posisjonering og manøvrering. Framdriftsanlegget er eit dobbelskru dieselelektrisk system. Baugthrusteren er med vridbare blad, og rora er konvensjonelle spaderor med rotary vane styremaskin. Kontraktspartnar er Brunvoll Volda AS.

Brunvoll er ein leiande leverandør av thrustersystem for manøvrering og posisjonering til cruise og yacht segmentet.

– Denne kontrakten er strategisk viktig for oss, sidan han også gir oss ein posisjon som systemleverandør til cruisesegmentet, seier Hallvard Pettersen, dagleg leiar i Brunvoll Volda. Pettersen fortel at ordrereserven til Brunvoll Volda av kundetilpassa framdriftsanlegg no består av prosjekt til både fiskefartøy, offshore, handelsfartøy og passasjer/cruise.

– Det er viktig for oss å halde oppe ein vesentleg marknadsdel i desse hovudsegmenta, poengterer Pettersen.