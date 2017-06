– Vil utvikle høgskulen

- Det er spennande tider, og høgskulen må finne plassen sin i universitets- og høgskulelandskapet. Det var gledeleg at grunnskulelærarutdanning på masternivå kom på plass, og eg er spent på det nye mediebygget, seier Karen Lomeland Jacbosen, som nyleg vart tilsett som ny direktør ved Høgskulen i Volda, til hivolda.no.

Ho legg til at ho kjenner for lite til strukturdebatten til å ta stilling til dette, men at det ligg føringar om samarbeid med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde.

Lomeland kjem frå ei stilling som seniorrådgivar i Helfo, og har tidlegare hatt fleire leiarstillingar i Tryg forsikring. Ho er busett i Volda.