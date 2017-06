Spurde om beredskapen i fjella

Frida Gilberg (MDG) stilte dette spørsmålet i førre kommunestyremøte då prosjektleiar Per Ivar Lid orienterte politikarane om hovudpunkta i kommunen sin beredskapsplan.

Kvart sitjande kommunestyre skal kjenne til hovudpunkta i kommunen sitt beredskapsarbeid, og ansvar og roller til folkevalde og administrasjon.

Frida Gillberg peika på ein endra situasjon når ein har sagt ja til Hjørundfjordegga, og gjennom masterplanarbeid inviterer fleire folk til å bruke fjella.

– Kva gjer kommunen for å sikre beredskapen til fjellfolka, spurde Gillberg som også stilte spørsmål om båtberedskapen på Hjørundfjorden.

– I krisesituasjonar skal skyssbåten brukast, og i konkurransegrunnlaget for båten er det lagt inn ein viss beredskapsfunksjon. I høve beredskapen elles har Røde Kors og skredgruppa kapasitet til å takle auka trafikk i fjella, men vi må ta ein diskusjon med turistnæringa rundt dette og i samband med masterplan-arbeidet, sa Per Ivar Lid. Han meinte elles at kommunen er operativt godt budde og medvitne, og at der ligg føre oppdaterte planverk i høve beredskapen.