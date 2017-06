Hurtiglading på Grodås

Stasjonen er plassert ved sida av Coop-huset på Grodås, og det er grønt punkt som har sett opp stasjonen.

Ladestasjonen har to punkt for hurtiglading (50 kW) og to for lading på 22 kW.

Den einaste hurtigladestasjonen i Volda og Ørsta er plassert ved Extra (Coop) i Furene.

I tillegg er det hurtiglading ved Sunnmørsbadet i Fosnavåg, ved Moa i Ålesund, ved Amfi på Nordfjordeid, ved Coop i Stryn, ved Fjordsenteret i Geiranger, i Valldal, på Vestnes, for å nemne nokre stader.