Vil ha Ørsta ut av fairtrade-avtale

- Erfaringa sidan 2007 er at fairtrade-ordninga har kome som ei tilleggsoppgåve oppå ei aukande mengd oppgåver, påført av staten utan fullfinansiering. I tillegg til det som vert nytta av Fairtrade-produkt i kommunal regi, så skal vi kartlegge og jobbe for auka utval av produkt i lokale butikkar, hotell, restaurantar, kafear og liknande, skriv rådmannen i saksutgreiinga til formannskapet.

Fairtrade er ei sertifiseringsordning for produkt som er produsert på ein måte som betrar situasjonen til produsentar i utviklingsland og legg til rette for berekraftig produksjon og handel. Då Ørsta vart medlem i fairtrade-ordninga var å gjere ein lokal innsats for ei global satsing. Det skulle serverast fairtradekaffi og -te på alle kommunale møte.

- Eit fairtrademedlemskap skulle synleggjere eit etisk ansvar overfor publikum og vere eit viktig ledd i omdømmebygginga for Ørsta kommune som offentleg institusjon, skriv rådmannen.

Nye krav

No stiller Fairtrade Max Havelar Norge, organisasjonen bak fairtrade-ordninga, nye og større krav til kommunane som vil halde fram med å vere med på fairtrade-arbeidet. Dei må spele ei meir aktiv rolle, mellom anna ved å kjøpe inn minst ei vare i tillegg til kaffi. I tillegg må det oppnemnast ein kontaktperson frå administrasjonen.

Rådmannen meiner det mest fornuftige vil vere om Ørsta kommune konsenterer innsatsen sin om primæroppgåvene sine og tenestene retta mot innbyggjarane i kommunen.

- Oppgåver av internasjonal karakter som ikkje ligg til kommunane bør vere ei statleg oppgåve. Rådmannen ser behov for at Ørsta kommune prioriterer mellom oppgåver. Dette er tvingande nødvendig for at vi ikkje skal sprenge kapasiteten. Det er bra med idealisme og iver for å hjelpe andre delar av verda, men dette ligg i hovudsak utanfor kommunane sine føremål og er eit nasjonalt ansvar, heiter det i tilrådinga, som konkluderer med at Ørsta kommune ikkje bør søker om å fornye statusen sin som fairtrade-kommune.

Ikkje optimalt

Ingrid Opedal i styringsgruppa for Fairtrade-kommunane Volda og Ørsta vedgår at arbeidet ikkje har fungert optimalt, og at kontakten med kommuneadministrasjonen har vore mangelfull.

Ho oppmodar likevel kommunen til å halde fram med å vere fairtrade-kommune, og vil ha eit møte med administrasjonen.

Saka blir handsama i formannskapet i dag, tysdag.