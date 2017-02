Få konkursar i Ørsta og Volda

Det har vore ein svak auke i mengda konkursar i Noreg i fjor. Totalt blei det opna konkurs i 4.542 verksemder i 2016, noko som er 81 fleire enn året før. Vi har sett nærmare på korleis statistikken slo i Ørsta og Volda.

Konkursar i Ørsta

Tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var seks verksemder med adresse registrert i Ørsta kommune som vart slått konkurs i fjor. Mengda er ein mindre enn det som var tilfelle i 2015. I Volda kommune var det tre bedrifter som opplevde konkurs i løpet av fjoråret, noko som er ein meir enn året i førevegen.

I heile Møre og Romsdal var det snakk om 193 konkursar i fjor, noko som er 26 færre enn året før. Om ein ser alle fylka under eitt, så er det Hordaland som dreg opp snittet i Noreg - med ein auke på heile 28 prosent. Medan åtte fylke har nedgang i mengda konkursar.

Mengda verksemder totalt

Det var 565.054 verksemder i Noreg var ved utgangen av fjoråret, viser tabellane frå SSB I Møre og Romsdal var det 27.719 i talet, medan Ørsta husa 1.145 verksemder. I Volda var det registrert 878 bedrifter.

Med desse data i behald, så kan ein rekne ut «konkurs-toppen», eller «stayer-toppen», om ein snur tabellen på hovudet. Då har vi funne ut at kvar 124. bedrift i Noreg gjekk konkurs i fjor. Med dette som «standard», så kan vi slå fast at Ørsta kommune opplevde ein mindre del konkursar enn det som var vanleg i 2016. Her kjem vi nemleg til at det blei opna konkurs i kvar 189. verksemd. I Volda kommune fortel tabellane at berre kvar 293. bedrift gjekk konkurs i fjor.

Minst 500 bedrifter

Når ein skal rangere kommunar etter del konkursar, så er det ikkje noko særleg poeng å ha med kommunar med relativt få verksemder. Det er mange små kommunar i landet vårt, og i denne «kåringa» har vi teke bort alle kommunar som har færre enn 500 verksemder. Då står vi likevel igjen med 240 kommunar på landsbasis. Av desse er det seks som ikkje hadde ein einaste konkurs i fjor. Aller øvst finn vi då den av desse med flest bedrifter; Gausdal i Oppland, der alle dei 907 bedriftene heldt koken gjennom året.

Fjell kommune i Hordaland er på 240. og sisteplass, med 38 konkursar blant 2.152 verksemder. Det gir éin konkurs per 57. bedrift.

Ørsta rangert

På denne lista med 240 kommunar, som me får kalle «stayer-toppen», finn vi Ørsta kommune på 94. plass, medan Volda kommune er å finne på ein god 46. plass. Aller beste kommune i Møre og Romsdal er Fræna (7. plass), som berre har ein konkurs blant sine 1.015 bedrifter. Den blir etterfølgd av Stranda kommune, som har ei konkursopning for kvar 587. bedrift.

Så må Sykkylven kommune finne seg i å lande på «konkurs-toppen» i Møre og Romsdal, med tolv konkursar blant 726 bedrifter. Det gir éin konkurs per 61 bedrift, og ein 237. plass blant dei 240 i Noreg.

Yngve Johnsen

