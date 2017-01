Møbel-konkurs i Volda

Dermed er det slutt på over åtti år med møbelverksemd i Høydalen. I starten av 2015 fikk Høydal Møbelfabrikk muligheita til å utvide bedrifta og starte ei ny produksjonsavdeling. Og då tok Høydal Møbelfabrikk over produksjonen til Almenning AS og det nye firmanavnet vart Høydal Almenning AS. Produkta som no vart produsert var sveisa PVC-dukar i tillegg til platemøblar. I 2015 hadde bedrifta 3,9 millionar i driftsinntekter og resultat før skatt var 5000 kroner.

Største eigar i bedrifta var Høydal Kraftverk med over seksti prosent eigardel. Bjarte Reidar Aambø er bustyrar i samband med konkursen.