Landbrukspolitisk toppduell i Ørsta

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen møtest i ein jordbrukspolitisk toppduell i Aasen-tunet komande laurdag.

Dette er ein returduell etter at dei to debatterte på Lundteigen sine heimtrakter, og no er det Dale sin tur til å vere vert.

– Tema under debatten vert landbrukspolitikken generelt, og då med vekt på jordbruksmeldinga som er særleg aktuell no, seier leiar Ola Perry Saure i Ørsta Senterparti. Ørsta Sp står som teknisk arrangør for møtet, og Saure poengterer at møtet laurdag ettermiddag er ope for alle.

– Særleg interessante tema er mottaksplikta for geitemjølk, framtida for vestlandslandbruket og utmarksnæring, seier Saure, og håper det vert høg temperatur og stort frammøte i Aasen-tunet på laurdag.