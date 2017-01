Frå Sæbø til Ålesund

Aina Aalen Bjerkvik hadde von om å bli i jobben som hotelldirektør ved Sagafjord hotell lenge då ho tok over stillinga i fjor sommar, men no er det klart at Bjerkvik vert ny hotelldirektør ved Radisson Blu Hotel Ålesund.

– Radisson Blu er ei solid hotellkjede som er inne i ein spennande fase med store investeringar. Då Radisson Blu Hotel Ålesund tilbaud meg stillinga som hotelldirektør, måtte eg gripe moglegheita, seier hotelldirektøren i ei pressemelding.