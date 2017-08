Igjen har rånarar laga bråk i Ørsta sentrum slik at folk ikkje får nattero. Torsdag kveld i 23-tida sende politiet ein patrulje til sentrum for å få slutt på råning - og for å opprette ro og orden, opplyser politiet til Møre-Nytt.

Dette er ikkje første gongen rånarar bråkar på sein kveldstid i sentrum.