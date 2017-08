Landbruksminister Dale likte det nye solcelle-anlegget

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) likar det nye solcelle-anlegget på Høgskulen i Volda.

Dale opna fredag anlegget, som står på taket på Berte Kanutte-huset.

– Vi politikarar snakkar mykje om grøn omstilling, og at vi skal erstatte fossil energi med fornybar energi. Vi må ta små steg for å erstatte olje og gass. Dette tiltaket viser at det er ein profesjonell byggeigar i Statsbygg og ein høgskule som er miljømedvitne, sa Dale.

Høgskulen i Volda skriv dette på heimesida.

Solcelle-anlegget er det største på offentleg bygg i Møre og Romsdal, og er sett saman av 570 solcellepanel som til saman skal produsere om lag 100.000 kilowattimar i året. Anlegget skal ha ei levetid på over tretti år.

– Dette er ein viktig milestolpe for Høgskulen i Volda. Dette viser at høgskulen torer å tenke nytt, sa statsråd Dale.