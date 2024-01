Storkamp på laurdag: Vil ha revansj

Volda gjekk på eit uventa tap då laget møtte Storhamar Håndball på Hamar i haust. På laurdag kjem hedmarkingane på besøk til Volda, og voldatrenar Reidar Møistad lovar full innsats for at to poeng skal bli igjen på Sunnmøre.