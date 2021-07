No er det tatt avgjerd om opp- og nedrykk

Sport

I lokalfotballen blir det i haust spelt halv serie. Nokre klubbar har meint at opp- og nedrykk difor måtte justerast i år. Sunnmøre fotballkrets utarbeidde eit alternativt forslag som vart sendt ut på høyring til klubbane.

– Forslaget gjekk ut på at i staden for at det automatisk skulle rykke to lag opp frå 5. divisjon og tre lag opp frå 6. divisjon, så skulle det i haust berre vere vinnaren i 5. divisjon som rykka direkte opp, medan toaren skulle spele kvalifisering mot laget frå 4. divisjon som stod for tur å rykke ned. Tilsvarande for 6. divisjon, to lag direkte opp og det tredje laget spele kvalifisering mot laget frå 5. divisjon som stod for tur å rykke ned, skriv fotballkretsen på heimesidene sine.

Tjue svar kom inn etter høyringa. Sett vekk frå klubbane i 4. divisjon var det delte meiningar.

– Kretsstyret meinte at dette ikkje var ei eintydig nok tilbakemelding og bestemte derfor tysdag kveld at ei skulle behalde ordinært opp- og nedrykk for menn senior også i 2021. Dette er dessutan i samsvar med slik det blir i de aller fleste andre kretsane i Norge.