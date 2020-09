Sesongen er avlyst

Sport

Det seier fotballpresident Terje Svendsen i ei pressemelding fredag føremiddag.

Norges fotballforbund har tidlegare sagt at breiddefotballen måtte vere i gang 18. september om det skulle bli sesong for herre- og damespelarane i breiddefotballen.

– Norsk fotball har tatt smittevern på alvor frå dag ein og utvikla gode smittevernprotokollar for alle nivå i norsk fotball. Vi har lykkast med mykje og fått opna opp for seriekampar i både toppfotballen og barne- og ungdomsfotballen. Gjennom dette har klubbene fått god erfaring med smittevern, og det er få eller ingen smittetilfelle som kan sporast tilbake til fotballaktivitet. For dei attståande seriane i senior breiddefotball sat vi opp avdelingar med få lag og korte reiseavstandar. Når regjeringa trass i dette likevel ikkje har opna opp for normal kontakttrening igjen no, så har vi ikkje noko anna val enn å avlyse sesongen. Det er rett og slett ikkje lenger praktisk mogleg å gjennomføre sesongen over hele landet, seier Svendsen.

Lokalt betyr det at Ørsta, Volda, Hovdebygda, Vartdal, Åmdal og Sæbø på herresida ikkje får spele seriefotball denne sesongen. På kvinnesida har Volda og Ørsta fått sesongen kansellert.

NFF vil saman med fotballkretsane sette seg ned for å sjå på ein lokal turneringsstruktur gjennom vinteren for å skape motivasjon og fotballglede for senior breiddefotball. Ei eventuell gjennomføring krev at myndigheitene gir klarsignal for kontakttrening og kampar.