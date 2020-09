Ørsta-juniorane skåra fem mål mot Blindheim

Sport

Kampen mot Blindheim var berre seks minutt gammal før ballen var i mål bak gjestene sin målvakt. Andreas Hjellen Tangen var målskårar. Sju minutt seinare dobla kaptein Markus Bolli Austrheim leiinga for Ørsta/Hovdebygda. Vertane hadde før kampen bestemt seg for å gå på bana og ta kontroll. Ørsta/Hovdebygda var bra i presspelet, fekk mange gunstige brot og skapte store målsjansar. Fire minutt før pause resulterte godt spel i nok ei mål. Denne gongen var Vegard Starheim Masdal sist på ballen. At Ørsta/Hovdebygda gjekk i garderoben med 3-0-leiing var fortent.