– Er godt å vere tilbake for fullt

Sport

Aurstad Arena hadde full aktivitet for ungdomsfotballen onsdag kveld. Etter at G14-laget hadde fullført si økt stod juniorspelarane klare til å kome i gang med den andre treningsøkta denne veka. 1. august vart restriksjonane på kampar i barne- og ungdomsfotballen oppheva. Fleire stadar i landet vart dette markert med kampar rett over midnatt. Laurdag spelar juniorlaget til Ørsta/Hovdebygda sin første treningskamp for sesongen mot Hødd. Ein kamp som vart avtalt mellom klubbane allereie i februar. Spelarane ser no fram til å kome tilbake for fullt på fotballbana.