– Er betre rusta i år

Sport

Damelaget til Ørsta IL fotball stilte i fjor med ei stor spelargruppe. Dei deltok i seriespelet både med 11-ar- og 7-ar-lag. Nokre nye spelarar har kome inn i år, i tillegg til at Tina Holvik Kvalheim er tilbake i Ørsta-drakta etter eit opphald i Volda. Der gjer at Ørsta har ein stor stall, men med to lag er det eit kamptilbod for heile spelartroppen.