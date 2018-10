Ørsta sigra i 11-målskamp

Sport

I vårkampen mellom Ørsta og Stranda/Sunnylven vart ei jamn batalje på kunstgrasbana i Ørsta. Stranda/Sunnylven var i leiinga, men etter pause ordna Kine Strande 5-4-siger for Ørsta med si avgjerande skåring. Då laga møttest igjen onsdag i Stranda fekk heimelaget den beste starten og tok leiinga 2-0. Kaja Rekkedal reduserte for gjestene før Ane Serine Dimmen utlikna. Ørsta fekk blod på tann. Rekkedal skåra sitt andre og tredje mål for kvelden før Ingvild Øye gav Ørsta leiinga 5-2 til pause.

Rett etter pause auka Anthonett Koikoi leiinga til 6-2. Olene Lade reduserte to gonger for heimelaget, og ti minutt før slutt skåra Andrea Lie Kirkhorn for Stranda/Sunnylven. Dermed vart det ei spennande avslutning på kampen, men det vart ikkje fleire mål i kampen og Ørsta jubla for tre poeng.

Ørsta ligg på 5. plass i 4. divisjon med seksten poeng. Valder ligg på plassen føre Ørsta. Dei har sytten poeng, men to kampar meir spelt. Laga møtest i neste serierunde 18. oktober i Ørsta. Deretter ventar kampar mot Stordal og Hødd 2 før årets sesong er over for damelaget.