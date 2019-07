Elias har EM i kikkerten

reportasje

Elias Hovden Nilsen har dei siste åra tatt store steg innan spydkast. 17-åringen har allereie oppnådd måla sine for denne sesongen, og det er framleis mange konkurransar og treningsøkter att. I slutten av juni landa spydet på 61,24 meter under Världsungdomspelen på Nya Ullevi i Göteborg. Dette var ny personleg rekord, ny klubbrekord for Ørsta IL friidrett og det sjuande lengste kastet i Noreg for seniorar i år. Hovden Nilsen er best i landet i si aldersklasse, men at det skulle bli spyd han satsa på, var ikkje gitt for nokre år sidan.