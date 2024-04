Det er ingen grunn til seigpining – si NEI, nå!

Torsdag 25. april skal videre fremdrift for innføring av Helseplattformen vedtas i Ørsta kommunestyre.

Gjennom mer enn to år har vi fått innsalg fra leverandøren og eierne av programvaren, sammen med gode ord fra våre lokale byråkrater.

Så har vi det paradokset at ingen av våre fagfolk, de som er de varme hendene våre som gjør utøvende tjenester for folket får slippe til med sine synspunkt. Ikke engang kommuneoverlegen får slippe til i kommunestyret for å fortelle sitt syn. Neida, dette er en sak for kontoristene og teoretikerne. Selvsagt ved de best hvor skoen trykker – de som ikke har den på!

Et raskt utdrag av overskrifter en tilfeldig valgt dag, onsdag 17. april 2024, gir oss en håndfull overskrifter. Selv etter halvannet år med trøbbel, flere tusen feilrettinger og enda flere tusen nye feil, så freser overskriftene på alle landets aviser mot oss.

17.4.24: Dagens medisin. Helseplattformen fører til legeflukt.

17.4.24: Møre. «Styret for Helse Møre og Romsdal HF erkjenner at kostnadene knyttet til innføring av Helseplattformen har vært langt høyere enn budsjettert.

17.4.24: Møre-Nytt. 6 av 10 legar vurderer å slutte om Helseplattforma vert innført.

17.4.24: Møre-Nytt. Vedtok å innføre Helseplattforma – tilsette ville vente.

17.4.24: Tidenes Krav. Sjokktall om Helseplattformen: 66 leger søker annen jobb – 174 vurderer å si opp.

NEI er et godt ord i denne sammenhengen. Det finnes ingen grunn til å holde døra åpen for programvareselskapet Helseplattformen AS. Så skjønner vi at St Olavs hospital, Helse Midt og de som har lagt milliardbeløp i det regionale prestisjeprosjektet vil ha flere til å sponse og spleise. Det er bare så synd at det:

1) ikke virker som tiltenkt

2) ser ut til å ende i rettsak mot Helseplattformen

3) aldri kommer til å bli noe mer enn en lokal utgave av et journalsystem.

Når Kommunedirektør og ordfører fremstiller innføring av Helseplattformen som en omsorg vi ikke skal ta fra innbyggerne i Ørsta, da har vi et eneste stort ønske om å slippe å bli utsatt for denne omsorgen! Vi ønsker omsorg med varme hender som gir oss de helsetjenestene vi trenger, vi ønsker omsorg for de ansatte som skal få en best mulig hverdag og gjøre våre ansatte best mulig i stand til å ta seg av de som trenger stell og pleie.

Vi ønsker ikke en omsorg hvor byråkratiet og skrivebordfolket er de som får kose seg med teoretiske øvelser og offentlig pengebruk.

Vi ønsker ikke en omsorg hvor vi får betale enda høyere offentlige avgifter for å dekke opp for uansvarlig sløsing og vanvittig pengebruk fra byråkratene.

Vi ønsker ikke en omsorg som gir mange spennende problemløsingsoppgaver for datafolket, men som ikke gir oss helsehjelp når vi trenger det,

Vi ønsker ikke en omsorg som får helsepersonell til å slutte i helsetjenesten fordi arbeidshverdagen blir uutholdelig

Det er ingen grunn til seigpining – si NEI, nå!

Tore Thon, Ørsta FrP