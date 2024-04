Vi er mange som er stolte av å kunne bidra til utvikling og vekst på arbeidsplassen vår – Høgskulen i Volda – en av hjørnesteinsbedriftene på Sunnmøre.

Som de fleste større organisasjoner preges også Høgskulen i Volda (HVO) av pågående maktkamper, opplevde samarbeidsproblemer, støy i beslutningslinja og krevende arbeidsmiljøutfordringer. Noe av det som for tiden preger HVO oppleves både internt og eksternt som en eskalerende krise, preget av helseskadelig «støy» både for organisasjonen og for den enkelte tilsatte. Flere forhold knyttet til den kriselignende tilstanden er allerede gjort kjent for offentligheten, bl.a. gjennom rektor og tillitsvalgtes uttalelser til Khrono – uttalelser plukket opp av den regionale pressen.

Som valgt rektor og leder for høgskulestyret påligger det deg et stort og utvidet ansvar for den situasjonen Høgskulen i dag befinner seg. Det knytter seg klare forventninger til deg i rollen som høgskulens faglige leder, og ikke minst til din rolle som styreleder. Hvordan du utøver din ledelse, hvilken rollemodell du velger å ikle deg, vil innvirke på Høgskulens framtid og status. Ifølge plattformen som du gikk til valgt på, slås det fast at «Dei beste svara finn vi saman».

Høgskulens verdier er: nysgjerrig, tett på og vidsynt. Vi som har vært så heldige å få oppfylt ønsket om å jobbe på Høgskulen i Volda utfordres på å utforske og utfordre, på å være i tett dialog og skape noe sammen, og på å være åpne og inkluderende.

Som et bidrag til en mulig nedskalering av konfliktkulturen, og for å kunne starte tilhelingsprosessen tillater jeg meg å stille et knippe spørsmål her i det offentlige rom til deg som rektor og styreleder:

- Hvilke erfaringer og kompetanse har du tatt med deg etter over ti år i rollen som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet - innsikt som styrker, eventuelt hindrer deg i å utøve rollen som henholdsvis rektor (overordnet faglig leder for virksomheten) og som styreleder?

- Hvilke konkrete ledelsesverktøy har du benyttet for å dempe støyen og unngå eskalering av konfliktnivået i organisasjonen de siste ni månedene?

- Hvordan har du konkret ivaretatt arbeidsmiljøet siden du tiltrådte som rektor i august 2023 – gjelder både for Høgskulen som helhet og de to du har personalansvar for?

- Hva kjennetegner din kommunikasjonsstil – slik du selv oppfatter det – og slik du tror tilsatte opplever det?

- Hva kjennetegner deg som samarbeidspartner – i utøvelse av faglig ledelse og som leder for styret?

- Hvilke tiltak har du iverksatt for å sikre åpenhet og god nok informasjonsflyt innad i Høgskulen siden du startet i jobben som rektor og styreleder høsten 2023?

- Hva vil du oppnå som rektor og styreleder? – Og hvor går veien videre fra der Høgskulen befinner seg i dag?

- Hva kan du bidra med som rektor og styreleder for at vi sammen skal finne de beste svarene?

Beste hilsen

Unni Hagen

Medlem i Utdanningsforbundet, tidligere dekan ved Avdeling for kulturfag og nå spesialrådgiver i ledelsen ved HVO