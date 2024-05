– Vi har over mange år hatt eit godt samarbeid med dei nærmaste skulane våre, og vi er svært glade for at dei arbeider målretta og systematisk med å integrere verdsarven i alle skulefag. Skal vi lukkast med å ta vare på desse verdiane i framtida, må vi gje born og ungdom innsyn og forståing, og skape interesse for verdsarven. Vi lever i ei verd der kommunikasjon og dialog mellom menneske og nasjonar vert stadig viktigare – og avstandar «kortare». Slik sett er det viktig at vi har god kunnskap om kvarandre, og bidreg til å byggje respekt for ulikskapar, og hjelper kvarandre med å ta vare på kultur- og naturarv, seier formidlingsleiar Merete Løvoll Rønneberg.