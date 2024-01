– Vi opplever for tida problem med innlogging på Helse-Noreg. All innlogging via ID-porten er nede grunna driftsforstyrringar hos Digitaliseringsdirektoratet, heiter det i ei melding på nettsidene til Helse-Noreg.

Dei beklagar ulempene feilen medfører. Same feil har også ramma Nav, som stadfestar at det ikkje er mogleg å logge inn på nettsidene deira.

Den same feilen rammar også Skatteetaten, Digipost og andre offentlege tenester under ID-porten, skriv VG. Dette er ei felles løysing for innlogging på ei rekke offentlege tenester i Noreg og blir drifta av Digitaliseringsdirektoratet.

Pressetenesta til Digitaliseringsdirektoratet stadfestar overfor VG at dei opplever problem, og at dei jobbar med å løyse feilen.