Natt til søndag vart politiet kontakta av vaktene på ein fest i Follestaddalen samfunshus.

– Ein fest med over hundre deltakarar hadde blitt noko uoversiktleg for vaktene. Vaktene ønska at festen vart avslutta, skriv politiet på X/Twitter.

I Ørsta oppstod det som politiet beskriv som ein damekrangel på ein utestad mellom to menn i 20-åra. Dei vart vist vekk frå sentrumsområdet.

– Begge var rusa, skriv politiet på X/Twitter.