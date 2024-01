Det er varsla veromslag, og politiet åtvarar om glatt føre på vegane.

– I delar av Møre og Romsdal og Trøndelag er det lokalt fare for is i samband med overgangen til mildver. Det utrygt for underkjølt regn og regn som frys på bakken. Ver merksam, og køyr etter forholda, heiter det frå politiet.