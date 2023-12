Nok ein veg er stengt på grunn av det pågåande uveret.

Denne gongen gjeld det fylkesveg 5794 mellom Søre-Kalvatn og Osdalen i Austefjorden.

Vegvesenet melde i 17-tida at eit snøskred har gått over vegen, og dei reknar med at dette først kan ryddast rundt klokka 12.00 i morgon, søndag.