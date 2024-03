Bildet kan jo også vere til trøyst for dei som trudde på meteorologane, som måndag påstod at det skulle vere ti varmegrader og sol frå skyfri himmel heile denne veka. Og til dei som muligens må skrape rim frå frontruta denne morgonen.

Men: No slår yr.no til igjen, og varslar sol og skyfri himmel både no på kvinnedagen og til godt over helga.

Gratulerer med kvinnedagen – og våren!