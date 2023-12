Statens vegvesen reparerer denne veka kuldeportar i to av tunnelane på Strynefjellet, går det fram av ei pressemelding: Jobben i Oppljos- og Grasdalstunnelen blir gjort onsdag 20. og torsdag 21. desember. Arbeidet vert utført på dagtid, frå klokka 08.00-20.00, og vegen blir stengd i periodar på inntil to timar, heiter det.

Det blir følgjande kolonnetider:

Frå aust: 08.40, 10.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40 og 17.50 – sistnemnde for buss.

Frå vest: 09.00, 11.00 (buss), 13.00, 15.00, 16.00 (buss), 17.00 og 18.10.

Ein kuldeport er ifølgje Wikipedia ein automatisk port plassert i ein eller begge endar av en tunnel. Porten skal halde kulda ute om vinteren for å at det dannar seg is i fjellveggane, noko som kan føre til at fjell blir sprengt laus inne i tunnelen.