Foto: Jonas Otneim Kaja-Kristine Rise og Aksel Skomsøy er forelska i Ørsta og området rundt. – Det ligg midt i smørauget av opplevingar, seier dei. Foto: Jonas Otneim – Det var det beste året i livet mitt og eg ville ha eit til! seier Leon Felix Kramer frå Berlin.

I 2021 bestemte han seg for å reise til Ørsta for å lære seg norsk og oppleve naturen. No snakkar han norsk flytande og har gått på Vallahornet fleire gongar enn han kan telje.