Når du sluttar å studere på fulltid eller tek eit friår og ikkje lenger får studielån, kjem også rekninga for moroa og strevet. I underkant av 800.000 nordmenn betalar allereie tilbake på studielånet sitt, og 25. januar vil nye 52.000 tusen nordmenn få si første rekning frå Lånekassen. Ho er høg for somme.

I forfjor avslutta rundt 1250 studentar høgare utdanning med ei studiegjeld på over ein million kroner. Det var rekord. I 2012 var det berre ti som avslutta med å skulde like mykje pengar. Tala over kor mange som sette strek for studentlivet med milliongjeld i 2023, er enno ikkje klare seier Lånekassen. Det er likevel liten grunn til å tru at trenden har snudd.

For der snittgjelda etter ferdig høgare utdanning var på 321.000 kroner (målt i 2022-kroner) i 2012, auka snittet til 410.000 kroner i 2022. I fjor hadde snittet auka endå meir – til 427.000 kroner per person.

– Det er enorme summar. Eg håpar verkeleg at dei som har dei største låna også får ein jobb der dei tener mykje, slik at gjelda står i høve til livsinntekta, seier Ola Grytten, som er økonomiprofessor ved Noregs handelshøgskule i Bergen, til Nynorsk pressekontor.

Ifølgje E24 hadde Lånekassen renteinntekter på 9,1 milliardar kroner i fjor. Det er 4,8 milliardar meir enn året før.