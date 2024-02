Klokka 06.09 laurdag morgon melde politiet at dei hadde kontroll på to personar mistenkte for å knust vindauget på ein bil.

Personane har ikkje berre knust vindauget, men dei har også vore inne i bilen. Det er er også skade på tenningslåsen.

Politiet mistenker at dei to har prøvd å stele bilen, og det vert oppretta sak.