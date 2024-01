På vegvesen.no står det at tre har falle over fylkesveg 5912 i ytre Hjørundfjorden på to stader.

Den eine staden er Saltrebrua, der vogntog ikkje kjem seg forbi. Den andre staden er litt lengre sør, på Verpesneset.

Også på fylkesveg 5890 i ytre Dalsfjorden, litt sør for Sætre, har det hamna busker og tre i vegbana.

På alle stader reknar fylkeskommunen at dei har fått rydda opp i løpet av måndag morgon/føremiddag.