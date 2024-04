Seint søndag kveld gjennomførte UP fartskontroll på E39 i Elvadalen i Volda. Det vart skrive åtte forenkla førelegg.

– Høgaste fart vart 72 km/t i 50-sona, opplyser politiet.

UP hadde og fartskontroll på E39 ved Aurstad i Volda. Atten sjåførar vart bøtelagt for fart og ein fekk bot for manglande sikring av barn.

– Høgaste fart var 105 km/t i 80-sona, opplyser politiet.