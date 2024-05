Etter hundelova er det bandtvang i perioden 1. april–20. august. Ørsta kommune har i tillegg vedteke utvida bandtvang i beitesesongen, til og med 31. oktober.

– Dessverre kjem det nesten kvart år melding om at lause hundar, små eller store, anten har jaga og/eller skada husdyr på beite, spesielt er småfè (sau og geit) utsette. Vi ber difor om at alle hundeeigarar respekterer bandtvangen, slik at vi unngår slike tilfelle denne beitesesongen, skriv kommunen på si heimeside.

Bandtvangen i Ørsta kommune varer frå 1. april til 31. oktober.