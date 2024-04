Skattedirektoratet sine eigne tal viser at det er fleire som har sjekka skattemeldinga i år enn i fjor. Det er også fleire som har levert og fleire som har fått skatteoppgjeret sitt. Likevel reknar skattedirektøren med at mange kjem til å sjekke skattemeldinga dei siste dagane før fristen.

– Vi veit at mange sjekkar skattemeldinga dei siste dagane før fristen, og forventar det same i år. Eg oppmodar alle som ikkje har opna og sjekka skattemeldinga om å gjere dette innan fristen, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i ei pressemelding.

Innleveringsfristen er ved midnatt tysdag 30. april.

– Det er du sjølv som er ansvarleg for at skattemeldinga er rett. Du kan la vere å sende inn skattemeldinga, men berre dersom alle opplysningane i skattemeldinga stemmer. Då må du vere klar over at du tidlegast kan få skatteoppgjeret og eventuelle pengar til gode utbetalt i slutten av juni, seier Schanke Funnemark.

Finn fram i frådraga

Skattedirektøren oppmodar folk til å sjekke Skatteetatens frådragsrettleiar om dei er usikre på kva for frådrag dei har krav på. Frådragsrettleiaren gir ei oversikt over dei vanlegaste utgiftene du kan krevje frådrag for. Når du bruker frådragsrettleiaren, kan du krysse av for frådraga som kan gjelde deg, så får du ei samla oversikt over kva du kan føre i skattemeldinga og korleis du skal føre det.

Schanke Funnemark ber folk spesielt sjekke om dei har krav på reisefrådrag, ettersom frådraget ikkje er førehandsutfylte.

Pengar attende

Dei fleste får skatteoppgjeret mellom april og juni, medan nokre må vente til hausten. Viss du har levert skattemeldinga, men likevel ikkje har fått skatteoppgjeret ditt, kan det til dømes komme av at du har gjort mange endringar eller lagt til vedlegg som Skatteetaten må kontrollere, at du ikkje har oppgitt alle nødvendige opplysningar eller at du er teken ut til tilfeldig kontroll. Du får beskjed når skatteoppgjeret ditt er klart.

Skattepengane blir utbetalte kort tid etter at skatteoppgjeret er klart, men det kan likevel hende at du ikkje har fått utbetalt skattepengane. Det gjeld spesielt viss du skylder pengar til stat og/eller kommune. Skattepengar du har til gode kan då bli brukt til å betale ned på det du skylder.

