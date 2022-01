Nyheiter

Ørsta kommune melder fredag føremiddag om sytten nye koronasmitta, og skriv i ei pressemelding:

"Kommunen har sidan i går fått melding om sytten nye tilfelle av Covid-19. Ein har usikker smitteveg, resten har kjend smitteveg. To nye klasser på Velle skule er råka. Vi minner om at ein bør velje PCR test om ein er nærkontakt og får symptom, då hurtigtestane ikkje er like gode."