Då kyrkjespiret var veg-visar mot ei trygg hamn

Nyheiter

Tidlegare var sjøen vegen, og båten framkomstmiddelet. Då vart kyrkjene sett opp der dei var lettast å kome til med båt for flest mogleg menneske. Båtleia gjekk gjerne forbi og det var kort veg til fiskeplassane. Av og til var det vanskeleg for lokalbefolkninga å bli samde om ei lokalisering. Då tok Kyrkja sjølv avgjerda og bygde gudshuset der ingen budde slik at alle måtte i båt, fortel forfattar og fotograf Trond J. Hansen til Nynorsk pressekontor.