Blir lakseanlegg i verdsklasse

Nyheiter

Laksen skal bli unnfanga og leve heile livet under tak i Barstadvik. Og det finst ikkje maken til verken saltvatnet eller ferskvatnet han lever i.

Dette er suksessoppskrifta til lakserognproduksjonen ved Profunda AquaGen.

Eller som driftsleiar Frode Sætre seier det.

– Ingen i verda kan dokumentere så god biosikkerheit i produksjonen som vi kan.

Stor utbygging

Ei utbygging til 150 millionar kroner byrjar no å bli ferdig.

– Vi er på oppløpssida, men ein viktig innspurt står att. Og vi er i god rute trass utfordringane som covid skaper.

Det sa prosjektleiar Bjørn Berge i Artec Aqua, då dei som arbeider på bygget var samla til orienteringsmøte tysdag.

Artec Aqua er totalentreprenør for utbygginga. Dette selskapet, som heldt til i Ålesund, har spesialisert seg på utstyr for gjenbruk av vatn, og utbygging av landbaserte lakseanlegg. Og dei vert det stadig fleire av. Ikkje berre anlegg for større smolt/settefisk, men også enorme anlegg med matfiskproduksjon av laks.

Innomhus heile livet

AquaGen kjøpte Profunda i 2017. No går selskapet nye vegar når dei satsar på å ha stamlaksen på land heile livssyklusen

Ei viktig årsak til at storselskapet AquaGen satsar i Barstadvik er dei unike vasskjeldene. Spesielle geologiske forhold, knytt grusmasser og avleiringar frå istida, gjer at vatnet vert filtrert på ein suveren og naturleg måte.

-Alt hos oss er basert på grunnvatn, både ferskvatnet og sjøvatnet. Vatnet vert dermed heilt fritt for lus, parasittar og virus. Det er det som gjer oss unike, seier driftsleiar Frode Sætre.

Stamfiskoppdrett på land i sjøvatn er ikkje noko nytt hos Profunda. I ein hall med kar på 12 meter i diameter sym tusenvis av laksar. Desse kara representerer havfasen for villaksen.

Store ferskvasskar

Det nye er at Profunda vil halde fisken innandørs i kar også i «modningsfasen». Det vil seie dei siste 2–3 månadane før gyting. Altså den fasen som villaks oppheld seg i elva før den skal gyte. Dessutan vert det bygd eit smoltanlegg for yngelproduksjon.

Dermed er heile syklusen under tak på land i nøye kontrollerte omgjevnader.

– Her er modningshallen, seier Frode Sætre, då han viser Møre-Nytt rundt i nybygget i «ferskvassavdelinga», som ligg vegg i vegg med den gamle «saltsvassavdelinga».

I hallen står kara som dei 12–14 kilo store stamlaksane skal symje i, medan rogna vert skikkeleg moden. I nybygget er det og ei strykeline, der rogna vert tatt ut, befrukta og lagra.

Trur på eksport

Kundane er oppdrettsselskap i Noreg i første omgang. Men målet er å få til eksport også.

– Vi jobbar med å få eksportlisensar til EU, og har eit sertifiseringsprogram på to år i samarbeid med Mattilsynet. Vi ventar at sertifiseringa er på plass i 2023/24. Og vi har det grunnleggande på plass for eksport utanfor EU, seier Frode Sætre.

Det nye anlegget inkluderer 12 ferskvassbrønnar ulike stadar i Barstadvik, og røyrleidningar ned til eit vasshus ved anlegget. Frå før har Profunda 10 sjøbrunnar.

Utvidar staben

Innandørs skal det bli nye kontor og fasilitetar for ein veksande stab. På forholdsvis kort til vert talet på tilsette auka frå åtte til 17.

Kapasiteten er ein produksjon på 80–100 millionar rognkorn i året, og anlegget skal vere heilt ferdig 1. juli.

– Det er spennande tider. No går vi frå å ha ein byggeplass, til å ha eit ferdig anlegg. Og i neste veke startar vi testinga av utstyret, seier Frode Sætre.