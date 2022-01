Nyheiter

Ørsta har fått sitt første stadfesta tilfelle av omikron-varianten. Det opplyser kommuneoverlege Marte Vaage Øie til Møre-Nytt.

Og det er truleg fleire.

- Det er mange prøver som aldri blir sekvensert, og dermed aldri stadfesta, så vi antar at vi har fleire. Omikron er no dominerande i Noreg, og snart vil den nok overta heilt for delta-varianten, seier Øie.