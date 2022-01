Nyheiter

Volda kommune har siste døgnet fått stadfesta tre positive covid-19 prøver.

– Ein er vaksinert med to dosar, og to er uvaksinerte. To har kjent smitteveg og ein har ukjent smitteveg og har vore på reise i utlandet.

Denne veka har Volda kommune totalt fem smittetilfelle.