Nyheiter

– Opplæringslova er ei heilt sentral språklov og avgjerande for nynorsken sine kår. Noverande opplæringslov sikrar dessverre ikkje jamstilte vilkår for bokmåls- og nynorskelevar. Ørsta kommunestyre er derfor glad for at framlegget til ny opplæringslov tek nokre viktige grep for å betre tilhøva. Framlegget har likevel manglar for å sikre nynorskelevane ei like god opplæring som bokmålselevane, heiter det i ei høyringsuttale frå kommunestyret i Ørsta.