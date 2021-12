Koronautbrot knytt til utestad og treningssenter

Nyheiter

Volda kommune har fått fleire positive prøver som er knytt til besøk på Tredet i Volda laurdag 11.desember.

- Volda kommune ber om at alle gjestar og tilsette, som var innom utestaden etter kl 22, har låg terskel for å teste seg. Minner om at ved positiv hurtigtest kan ein melde dette inn på Volda kommune si heimeside, skriv kommunen i ei pressemelding fredag ettermiddag.

I formiddag opplyste kommunen at det var ni nye smitttilfelle siste døgnet.

– To er uvaksinert, ein er vaksinert med ei dose og fem er fullvaksinert. Tre har kjend smitteveg/nærkontakt, ein med sannsynleg smitteveg og fem med ukjent smitteveg, skriv kommunen i ei pressemelding.

Kommunen opplyser at det er no totalt fem positive tilfelle som har vore på Family Sports Club i smitteførande fase frå sist laurdag til onsdag denne veka..