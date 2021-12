Folk må gje tilbakemelding om dei tek i mot vaksinetilbod

Nyheiter

- Det er svært viktig for arbeidet vårt at folk svarar på Helsenorge når dei har fått innkalling til vaksine, dette gjeld både om ein ønsker vaksina, ikkje ønsker vaksina eller dersom ein har fått vaksine ein annan stad. Dette lettar arbeidet for dei som kallar inn og organiserer vaksineringa i kommunen. Dersom du har utsett vaksinetimen din, må du sjølv bestille ny time på Helsenorge eller ta kontakt med vaksinasjonstelefonen når du veit kva dag som passar for deg, seier Johanne Ressem, lege ved smittesporing og vaksinasjon i Ørsta kommune.