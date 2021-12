Kortare intervall for vaksinering

Nyheiter

FHI tilrår no koronavaksinasjon med intervall ned mot 4,5 mnd. mellom 2. og 3. vaksinedose for dei som er mellom 45 og 65 år, heiter det i ei pressemelding frå Ørsta kommune.

- Det betyr at dei som fekk 2. dose før 01.08.21 kan få 3. dose no. Mange av desse er allereie kalla inn i januar, men kan altså no flytte fram timen sin, heiter det i pressemeldinga.

Det er ledige vaksinasjonstimar 16. desember. Dersom folk ynskjer å flytte fram timen sin, kan ein flytte timen på Helsenorge eller ta kontakt med vaksinasjonstelefonen på 700 58 965 måndag til fredag kl 11 - 15.

Det vert også arbeidd med å få til ytterlegare ein vaksinasjonsdag i desember, meir informasjon kjem når dette er klart.