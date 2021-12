Nyheiter

Budsjettet for 2022 og økonomiplanen for 2022–2025 vart vedteke i kommunestyret i Ørsta torsdag kveld. Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet la fram eit fellesframlegg som hadde politisk fleirtal. I forslaget vart driftsramma for 2022 kutta frå kommunedirektøren sitt framlegg på 691 millionar kroner til 685 millionar kronar. Frå budsjettforslaget frå kommunedirektøren er det kutta ein million i skule, 1,250 millionar kroner i helse og velferd, 1,8 millionar på eigedom, ein million på samarbeidsområde og ein halv million på tekniske tenester.