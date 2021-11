Det mest irriterande med denne ubrukelege månaden, er at alle irriterer seg slik, eg sjølv inkludert

Nyheiter

Me er heldigvis snart ferdig med han, årets minst populære månad. Det mest irriterande med denne ubrukelege månaden, er at alle irriterer seg slik, eg sjølv inkludert. Både på sosiale medium og i kvardagssnakket får november så hatten passar, heilt til han er daud, for i år.